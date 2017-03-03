Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Сын генпрокурора РФ: у брата есть отель в Греции, я хочу в Крыму
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
11:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Полицейского подозревают в сбыте опасной для здоровья икры в Ростове

Сотрудник УТ МВД России по СКФО подозревается в сбыте опасной для здоровья икры в Ростове, сообщается пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в мае-июне 2016 года подозреваемый сбыл 5 кг икры форели за 15 тыс. рублей, а также 500 г икры амурского осетра за 20 тыс. рублей.

Согласно заключению эксперта, проданная полицейским икра опасна для здоровья человека.

Кроме того, амурский осетр занесен в Красную книгу РФ, его икра запрещена к обороту и реализации.

В настоящее время в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первый президент Украины: «Мы были обречены на потерю Крыма»
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Курс доллара на Московской бирже вырос до 59 рублей
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь