Полицейского подозревают в сбыте опасной для здоровья икры в Ростове
Сотрудник УТ МВД России по СКФО подозревается в сбыте опасной для здоровья икры в Ростове, сообщается
Сотрудник УТ МВД России по СКФО подозревается в сбыте опасной для здоровья икры в Ростове, сообщается
По версии следствия, в
Согласно заключению эксперта, проданная полицейским икра опасна для здоровья человека.
Кроме того, амурский осетр занесен в Красную книгу РФ, его икра запрещена к обороту и реализации.
В настоящее время в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.