Полицейского подозревают в сбыте опасной для здоровья икры в Ростове

По версии следствия, в мае-июне 2016 года подозреваемый сбыл 5 кг икры форели за 15 тыс. рублей, а также 500 г икры амурского осетра за 20 тыс. рублей.

Согласно заключению эксперта, проданная полицейским икра опасна для здоровья человека.

Кроме того, амурский осетр занесен в Красную книгу РФ, его икра запрещена к обороту и реализации.

В настоящее время в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.