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09:58 (мск), источник: РИА Крым

В МЧС Севастополя подтвердили гибель водителя в аварии с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Один человек погиб и еще один пострадал в ночном столкновении маршрутного автобуса и грузового фургона, сообщили в МЧС России по Севастополю.

Авария с участием автобуса Higer и грузового микроавтобуса произошла накануне поздним вечером на 11 км Балаклавского шоссе.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса Mercedes получил травмы не совместимые с жизнью. Водитель автобуса Higer с травмами различной степени тяжести доставлен в 1-ю горбольницу. Пассажиры, находившиеся в маршрутном автобусе, в результате ДТП не пострадали. В оказание скорой медицинской помощи пассажиры не нуждались», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

В ликвидации аварии от МЧС России по Севастополю были задействованы 10 человек и три единицы спецтехники.

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