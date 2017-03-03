В МЧС Севастополя подтвердили гибель водителя в аварии с автобусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Один человек погиб и еще один пострадал в ночном столкновении маршрутного автобуса и грузового фургона, сообщили в МЧС России по Севастополю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Один человек погиб и еще один пострадал в ночном столкновении маршрутного автобуса и грузового фургона, сообщили в МЧС России по Севастополю.
Авария с участием автобуса Higer и грузового микроавтобуса произошла накануне поздним вечером на 11 км Балаклавского шоссе.
«В результате ДТП водитель микроавтобуса Mercedes получил травмы не совместимые с жизнью. Водитель автобуса Higer с травмами различной степени тяжести доставлен в 1-ю горбольницу. Пассажиры, находившиеся в маршрутном автобусе, в результате ДТП не пострадали. В оказание скорой медицинской помощи пассажиры не нуждались», — рассказали в
В ликвидации аварии от МЧС России по Севастополю были задействованы 10 человек и три единицы спецтехники.