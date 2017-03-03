В Анапе интернет-мошенник 12 раз продал один мобильный телефон

Полицейские установили, что злоумышленник во всех 12 случаях действовал по одной и той же схеме. На одном из сайтов в интернете мужчина размещал объявление о продаже мобильного телефона. После того, как с ним связывался покупатель, злоумышленник просил перевести ему на карту предоплату за сотовый. Когда требуемая сумма поступала на банковский счет мужчины, он переставал выходить на связь.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника по номеру карты, с которой злоумышленник обналичивал похищенные деньги. 25-летнего анапчанина задержали по месту жительства. Общий ущерб потерпевшим от действий подозреваемого составил более 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.