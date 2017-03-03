Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Скончался Виталий Чуркин
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
10:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожизненный срок грозит хабаровчанам, которые убили женщину и залили её цементом в бочке

Преступление произошло год назад.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Хабаровска, совершивших убийство одинокой женщины и спрятавших ее тело в бочке с цементом. Шокирующее преступление произошло в феврале 2016 года, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

По версии следствия, двое хабаровчан, неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений против личности и собственности, 18.02.2016 г. решили похитить имущество соседки одного из них, поскольку женщина проживала одна и не могла оказать значительного сопротивления. Обвиняемые позвонили в дверной звонок потерпевшей, а когда женщина открыла дверь, применили к ней физическую силу, незаконно проникли в квартиру и похитили 4,7 тысяч рублей.

Затем, испугавшись ответственности за совершение грабежа, обвиняемые задушили женщину, а тело поместили в бочку, залили цементным раствором и перекатили в подвал дома. После убийства злоумышленники похитили остальные имевшиеся в квартире ценности, общей стоимостью 96 тысяч рублей.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения прокуратура края уголовное дело направит в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ход и результаты судебного рассмотрения уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сколько в Хабаровском крае туристов и где искать инвестора рассказал замминистра Селюков
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь