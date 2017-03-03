Пожизненный срок грозит хабаровчанам, которые убили женщину и залили её цементом в бочке

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Хабаровска, совершивших убийство одинокой женщины и спрятавших ее тело в бочке с цементом. Шокирующее преступление произошло в феврале 2016 года, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

По версии следствия, двое хабаровчан, неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений против личности и собственности, 18.02.2016 г. решили похитить имущество соседки одного из них, поскольку женщина проживала одна и не могла оказать значительного сопротивления. Обвиняемые позвонили в дверной звонок потерпевшей, а когда женщина открыла дверь, применили к ней физическую силу, незаконно проникли в квартиру и похитили 4,7 тысяч рублей.

Затем, испугавшись ответственности за совершение грабежа, обвиняемые задушили женщину, а тело поместили в бочку, залили цементным раствором и перекатили в подвал дома. После убийства злоумышленники похитили остальные имевшиеся в квартире ценности, общей стоимостью 96 тысяч рублей.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения прокуратура края уголовное дело направит в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ход и результаты судебного рассмотрения уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.