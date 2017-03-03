В Екатеринбурге врачи высадили больного ребенка из скорой по пути в больницу

Бригада скорой помощи прибыла по вызову родителей семилетнего мальчика после того, как у него поднялась температура. Когда врачи приняли решение госпитализировать ребенка, в больницу вместе с ним отправился отец, однако уже по пути в клинику между мужчиной и водителем кареты произошел словесный конфликт, в результате которого больного школьника вместе с родителем высадили прямо на Серовском тракте.

«Со слов водителя скорой, отец мальчика был нетрезв и начал ругаться, когда их повезли по объездной дороге. Мужчина заявил, что это длинный путь, а после устроил скандал», — рассказал Лайфу источник в неотложке. Домой отец с сыном добирались на попутках, после чего мужчина написал заявление в полицию.