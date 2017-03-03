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10:55 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге врачи высадили больного ребенка из скорой по пути в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге медики скорой помощи прямо на трассе высадили больного ребенка из-за ссоры с его отцом.

Бригада скорой помощи прибыла по вызову родителей семилетнего мальчика после того, как у него поднялась температура. Когда врачи приняли решение госпитализировать ребенка, в больницу вместе с ним отправился отец, однако уже по пути в клинику между мужчиной и водителем кареты произошел словесный конфликт, в результате которого больного школьника вместе с родителем высадили прямо на Серовском тракте.

«Со слов водителя скорой, отец мальчика был нетрезв и начал ругаться, когда их повезли по объездной дороге. Мужчина заявил, что это длинный путь, а после устроил скандал», — рассказал Лайфу источник в неотложке. Домой отец с сыном добирались на попутках, после чего мужчина написал заявление в полицию.

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