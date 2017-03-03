Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Скончался Виталий Чуркин
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
10:51 (мск), источник: VN.RU

Нападение на салон «МТС» в Новосибирске попало на YouTube

Подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи задержали в Новосибирске полицейские. Двое уроженцев Республики Тывы, угрожая ножом, похитили два телефона на сумму более 100 тысяч рублей. Третий соучастник преступления до сих пор в розыске.

Источник: VN.RU

Вечером 18 февраля в салон «МТС» на улице Первомайской зашла компания молодых людей. Пока двое рассматривали брелки возле прилавка, один из них остановился возле выставочной витрины, где начал отсоединять телефоны. Увидев это, продавец попытался ему помешать, но вместо этого едва избежал удара ножом в живот от одного из сообщников.

После этого, забрав два телефона Samsung на сумму более 100 тысяч рублей, преступники скрылись. Личности злоумышленников удалось установить спустя несколько дней.

— Как выяснили полицейские, все трое — уроженцы Республики Тыва в возрасте от 20 до 24 лет. Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и находился в федеральном розыске по подозрению в тяжком преступлении, совершенном в Кызыле. Двое из них задержаны, в отношении третьего оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Проводится дальнейшее расследование.

Это не первый случай нападения на салон сотовой связи в Первомайском районе за последние пару месяцев. Вечером 25 декабря трое неизвестных в масках ворвались в салон «Евросети» на улице Физкультурной в Первомайском районе города. Двое злоумышленников вошли в помещение, а третий остался караулить у входа, чтобы подать сигнал в случае опасности. Нападавшие начали с того, что избили продавца и забрали выручку из кассы — 15 тыс. рублей. Не удовлетворившись этими деньгами, один из них продолжил избиение продавца, а второй разбил витрину и стал забирать сотовые телефоны. Всех их задержали по горячим следам через несколько часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
14 угольных котельных модернизируют в Маслянинском районе
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь