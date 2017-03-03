Нападение на салон «МТС» в Новосибирске попало на YouTube

Вечером 18 февраля в салон «МТС» на улице Первомайской зашла компания молодых людей. Пока двое рассматривали брелки возле прилавка, один из них остановился возле выставочной витрины, где начал отсоединять телефоны. Увидев это, продавец попытался ему помешать, но вместо этого едва избежал удара ножом в живот от одного из сообщников.

После этого, забрав два телефона Samsung на сумму более 100 тысяч рублей, преступники скрылись. Личности злоумышленников удалось установить спустя несколько дней.