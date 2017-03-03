Нападение на салон «МТС» в Новосибирске попало на YouTube

Вечером 18 февраля в салон «МТС» на улице Первомайской зашла компания молодых людей. Пока двое рассматривали брелки возле прилавка, один из них остановился возле выставочной витрины, где начал отсоединять телефоны. Увидев это, продавец попытался ему помешать, но вместо этого едва избежал удара ножом в живот от одного из сообщников.
После этого, забрав два телефона Samsung на сумму более 100 тысяч рублей, преступники скрылись. Личности злоумышленников удалось установить спустя несколько дней.
— Как выяснили полицейские, все трое — уроженцы Республики Тыва в возрасте от 20 до 24 лет. Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и находился в федеральном розыске по подозрению в тяжком преступлении, совершенном в Кызыле. Двое из них задержаны, в отношении третьего оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Проводится дальнейшее расследование.
Это не первый случай нападения на салон сотовой связи в Первомайском районе за последние пару месяцев. Вечером 25 декабря трое неизвестных в масках ворвались в салон «Евросети» на улице Физкультурной в Первомайском районе города. Двое злоумышленников вошли в помещение, а третий остался караулить у входа, чтобы подать сигнал в случае опасности. Нападавшие начали с того, что избили продавца и забрали выручку из кассы — 15 тыс. рублей. Не удовлетворившись этими деньгами, один из них продолжил избиение продавца, а второй разбил витрину и стал забирать сотовые телефоны. Всех их задержали по горячим следам через несколько часов.