Жительница Ростовской области нашла во дворе мины времен ВОВ

«В 17:45 2 марта на пульт дежурного ЕДДС 112 поступило сообщение, что женщина нашла две минометные мины 45 мм времен ВОВ. Было выставлено оцепление и приняты меры предосторожности до прибытия саперов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что отправлена заявка на уничтожение снарядов в Матвеево-Курганский РВК.