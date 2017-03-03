Жительница Ростовской области нашла во дворе мины времен ВОВ
В хуторе Новая Надежда Куйбышевского района местная жительница во время хозяйственных работ обнаружила в своем дворе две мины времен Великой Отечественной войны, сообщает
В хуторе Новая Надежда Куйбышевского района местная жительница во время хозяйственных работ обнаружила в своем дворе две мины времен Великой Отечественной войны, сообщает
«В 17:45 2 марта на пульт дежурного ЕДДС 112 поступило сообщение, что женщина нашла две минометные мины 45 мм времен ВОВ. Было выставлено оцепление и приняты меры предосторожности до прибытия саперов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что отправлена заявка на уничтожение снарядов в