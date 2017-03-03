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11:54 (мск), источник: Городской репортер

Жительница Ростовской области нашла во дворе мины времен ВОВ

В хуторе Новая Надежда Куйбышевского района местная жительница во время хозяйственных работ обнаружила в своем дворе две мины времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области.

«В 17:45 2 марта на пульт дежурного ЕДДС 112 поступило сообщение, что женщина нашла две минометные мины 45 мм времен ВОВ. Было выставлено оцепление и приняты меры предосторожности до прибытия саперов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что отправлена заявка на уничтожение снарядов в Матвеево-Курганский РВК.

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