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10:41 (мск), источник: ЮГА.ру

МЧС назвало предварительную причину пожара на заводе в Краснодаре

МЧС назвало предварительную причину возгорания в здании старого завода на улице Кожевенной.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, причиной пожара стало «возникновение аварийного пожароопасного режима работы в электрооборудовании», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание. Пожар локализовали на площади в 500 кв. метров. Из здания эвакуировали около 50 человек, еще 15 спасли с помощью автолестницы.

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