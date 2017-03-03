МЧС назвало предварительную причину пожара на заводе в Краснодаре

По предварительным данным, причиной пожара стало «возникновение аварийного пожароопасного режима работы в электрооборудовании», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание. Пожар локализовали на площади в 500 кв. метров. Из здания эвакуировали около 50 человек, еще 15 спасли с помощью автолестницы.