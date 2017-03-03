В Воронежской области автомобилист насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Сбитого пешехода нашли 2 марта в р.п. Панино Панинского района. Около семи утра в полицию обратились местные жители, которые обнаружили на обочине дороги по улице Октябрьской тело 50-летнего односельчанина. Кто сбил несчастного — было неизвестно. Водитель, совершивший наезд, скрылся.

Автомобилиста удалось вычислить к концу дня. Оперативники выяснили, что ДТП произошло ещё 1 марта в 20:45. Пешехода сбил автомобиль «УАЗ-3909», владельцем которого является 27-летний мужчина.

Почему водитель «буханки» не остановился и не попытался помочь пострадавшему — об этом правоохранители пока не сообщают. Расследование продолжается.