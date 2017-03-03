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11:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области автомобилист насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

В Воронежской области нашли автомобилиста, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 3 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сбитого пешехода нашли 2 марта в р.п. Панино Панинского района. Около семи утра в полицию обратились местные жители, которые обнаружили на обочине дороги по улице Октябрьской тело 50-летнего односельчанина. Кто сбил несчастного — было неизвестно. Водитель, совершивший наезд, скрылся.

Автомобилиста удалось вычислить к концу дня. Оперативники выяснили, что ДТП произошло ещё 1 марта в 20:45. Пешехода сбил автомобиль «УАЗ-3909», владельцем которого является 27-летний мужчина.

Почему водитель «буханки» не остановился и не попытался помочь пострадавшему — об этом правоохранители пока не сообщают. Расследование продолжается.

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