Жилой дом сгорел в деревне Никольское Нижегородской области

Согласно информации, на момент пожара ни в жилом доме, ни в соседних дачных домах никого не было, поэтому пожарную охрану никто не вызвал. В результате пожара сгорел личный жилой дом на площади 108 кв.м.

Информация о произошедшем поступила при сверке с правоохранительными органами. В настоящее время устанавливается причина пожара.