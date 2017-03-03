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10:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жилой дом сгорел в деревне Никольское Нижегородской области

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании личного жилого дома в деревне Никольское Городецкого района поступило в ведомство 2 марта.

Согласно информации, на момент пожара ни в жилом доме, ни в соседних дачных домах никого не было, поэтому пожарную охрану никто не вызвал. В результате пожара сгорел личный жилой дом на площади 108 кв.м.

Информация о произошедшем поступила при сверке с правоохранительными органами. В настоящее время устанавливается причина пожара.

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