Хабаровский водитель пытался развернуться и не заметил грузовик
Водитель внедорожника признался, что забыл посмотреть в зеркала.
Водитель внедорожника признался, что забыл посмотреть в зеркала.
На Комсомольском шоссе
Вторым участником описываемых событий стал 24-летний водитель «Ниссана Экс-Трейл». Он ехал в попутном с грузовиком направлении — в сторону Матвеевского шоссе по крайней правой полосе. Столкновение произошло, когда водитель внедорожника решил развернуться. Крупногабаритный автомобиль, двигающийся по левому ряду, хабаровчанин не заметил.
По словам водителя «Ниссана Экс-Трейл», он не собирался совершать маневр из первого ряда — для начала он хотел перестроиться в соседний ряд. Подвела невнимательность. Свою оплошность шофер внедорожника признавал.
Повреждения у машин в основном кузовные. Пострадавших в этой аварии нет.