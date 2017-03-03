Хабаровский водитель пытался развернуться и не заметил грузовик

На Комсомольском шоссе из-за невнимательности молодого водителя свой путь пришлось прервать дальнобойщику, ехавшему в Хабаровск с Сахалина, сообщает портал «Губерния». От конечного пункта назначения 44-летний шофер «Ниссана Дизель» был всего в паре километров. В краевом центре он должен был забрать письма и посылки, адресованные жителям острова.

Вторым участником описываемых событий стал 24-летний водитель «Ниссана Экс-Трейл». Он ехал в попутном с грузовиком направлении — в сторону Матвеевского шоссе по крайней правой полосе. Столкновение произошло, когда водитель внедорожника решил развернуться. Крупногабаритный автомобиль, двигающийся по левому ряду, хабаровчанин не заметил.

По словам водителя «Ниссана Экс-Трейл», он не собирался совершать маневр из первого ряда — для начала он хотел перестроиться в соседний ряд. Подвела невнимательность. Свою оплошность шофер внедорожника признавал.

Повреждения у машин в основном кузовные. Пострадавших в этой аварии нет.