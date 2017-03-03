На Среднем Урале по вине водителя без прав погиб 26-летний пассажир

Инцидент произошел в 17:05 на 81-м км автодороге Первоуральск-Шаля. Водитель машины «Опель Астра» — мужчина 1986 г. р. с 6-летним стажем вождения, однако в настоящий момент лишенный права управления, ехал по трассе со стороны Шаля в сторону Первоуральска. Мужчина неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на «встречку», где допустил столкновение со встречным автомобилем «УАЗ-Патриот», которым управлял водитель 1971 г. р.

В результате аварии водитель «Опель-Астра» получил травмы в виде рваных ран лица, ссадин ушных раковин, ушиба грудной клетки, СГМ, и был госпитализирован. Пассажир «Опеля» — молодой человек 1990 г. р. от полученных травм скончался на месте аварии. Кроме этого, еще один пассажир данной машины — молодой человек 1996 г. р. получил травмы в виде СГМ, перелома ключицы, ушиба позвоночника, и также был госпитализирован. В свою очередь, водитель «УАЗ-Патриот» получил травмы в виде ОЗЧМТ, СГМ, ушиба лба, перелома лучевой кости, его также отправили в медучреждение.

В итоге на водителя автомобиля «Опель-Астра» составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.1, ч.4 ст. 12.15, ч.2 ст. 12.7, ст. 12.6 КоАП РФ.