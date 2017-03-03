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10:42 (мск), источник: dostup1.ru

Грузовик снес иномарку в Челябинске, пострадали 2 человека

Мужчина и женщина из джипа были госпитализированы с многочисленными травмами.

В Челябинске грузовик снес иномарку — множественные травмы получили водитель и пассажир джипа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Отделение пропаганды городской ГИБДД.

Авария произошла утром 2 марта на улице Игуменка, 149. Водитель грузовика МАЗ-54323, мужчина 1964 года рождения, потерял управление, допустил занос машины влево и врезался в попутный джип Mitsubishi L200.

В результате аварии 44-летний водитель иномарки и его 47-летняя пассажирка получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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