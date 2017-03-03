В Казани водитель «Киа» сбил 11-летнего мальчика

ДТП произошло около 19.00 часов.

— Водитель следуя по улице ул. Бр. Баталовых, напротив дома № 158 по ул. Оренбургский тракт совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сказали в ведомстве.

Сообщается, что мальчик находился без сопровождения взрослых.

— В результате ДТП ребенок получил ссадины лица и гематому на лбу, — добавили в ведомстве.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 182 ДТП.