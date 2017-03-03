В Казани водитель «Киа» сбил 11-летнего мальчика
Накануне в Казани водитель «Киа» из Лаишевского района Татарстана сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает
Накануне в Казани водитель «Киа» из Лаишевского района Татарстана сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает
ДТП произошло около 19.00 часов.
— Водитель следуя по улице ул. Бр. Баталовых, напротив дома № 158 по ул. Оренбургский тракт совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сказали в ведомстве.
Сообщается, что мальчик находился без сопровождения взрослых.
— В результате ДТП ребенок получил ссадины лица и гематому на лбу, — добавили в ведомстве.
Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 182 ДТП.