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12:00 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани водитель «Киа» сбил 11-летнего мальчика

Накануне в Казани водитель «Киа» из Лаишевского района Татарстана сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД РФ по Казани.

Источник: Prokazan.ru

ДТП произошло около 19.00 часов.

 — Водитель следуя по улице ул. Бр. Баталовых, напротив дома № 158 по ул. Оренбургский тракт совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сказали в ведомстве.

Сообщается, что мальчик находился без сопровождения взрослых.

 — В результате ДТП ребенок получил ссадины лица и гематому на лбу, — добавили в ведомстве.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 182 ДТП.

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