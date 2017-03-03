В Воронеже на комбинате быстрого питания произошёл пожар
В ночь на 3 марта в Воронеже произошёл пожар на комбинате быстрого питания, расположенного по адресу: Московский проспект, 11 «Б». Об этом сообщают в
В ночь на 3 марта в Воронеже произошёл пожар на комбинате быстрого питания, расположенного по адресу: Московский проспект, 11 «Б». Об этом сообщают в
Информация о возгорании поступила к пожарным в 2:17. Спасателям понадобилось девять минут, чтобы добраться до места происшествия и ликвидировать огонь.
В результате ЧП никто не пострадал. Пламя серьёзно повредило вентиляционный короб и 20 квадратных метров наружной пластиковой обшивки здания.
Точные причины пожара пока неизвестны.
Сотрудники МЧС напоминают, в случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номерам вызова экстренных служб «112» (для мобильных телефонов) или «101» (для городских и мобильных телефонов), телефон доверия — 8 (473)277−99−00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов!