В Воронеже на комбинате быстрого питания произошёл пожар

Информация о возгорании поступила к пожарным в 2:17. Спасателям понадобилось девять минут, чтобы добраться до места происшествия и ликвидировать огонь.

В результате ЧП никто не пострадал. Пламя серьёзно повредило вентиляционный короб и 20 квадратных метров наружной пластиковой обшивки здания.

Точные причины пожара пока неизвестны.

Сотрудники МЧС напоминают, в случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номерам вызова экстренных служб «112» (для мобильных телефонов) или «101» (для городских и мобильных телефонов), телефон доверия — 8 (473)277−99−00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов!