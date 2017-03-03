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10:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Тепловоз насмерть сбил мужчину на станции Киселиха в Нижегородской области

Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, ведомством проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции Киселиха.

Согласно информации, 27 февраля около 18:50 на оборудованном пешеходном переходе станции Киселиха Горьковской железной дороги тепловозом был травмирован мужчина.

Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, он не заметил приближающийся тепловоз. От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время устанавливается его личность, так как при нем документы отсутствовали.

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