Тепловоз насмерть сбил мужчину на станции Киселиха в Нижегородской области

Согласно информации, 27 февраля около 18:50 на оборудованном пешеходном переходе станции Киселиха Горьковской железной дороги тепловозом был травмирован мужчина.

Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, он не заметил приближающийся тепловоз. От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время устанавливается его личность, так как при нем документы отсутствовали.