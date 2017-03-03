Тепловоз насмерть сбил мужчину на станции Киселиха в Нижегородской области
Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, ведомством проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции Киселиха.
Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, ведомством проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции Киселиха.
Согласно информации, 27 февраля около 18:50 на оборудованном пешеходном переходе станции Киселиха Горьковской железной дороги тепловозом был травмирован мужчина.
Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, он не заметил приближающийся тепловоз. От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время устанавливается его личность, так как при нем документы отсутствовали.