Устроивший резню в ТЦ студент приговорен к 15 годам лишения свободы

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Минский городской суд назначил Владиславу Казакевичу, устроившему кровавую резню в торговом центре «Новая Европа» 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда. Это максимальный срок, который может получить несовершеннолетний преступник в нашей стране.

Также обвиняемый должен выплатить родственникам пострадавших и пострадавшим 200 тысяч рублей. В своей речи гособвинитель попросил учесть несовершеннолетний возраст подсудимого в момент совершения преступления и полное отсутствие раскаяния у него.