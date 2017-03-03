В Саратове вор украл из банкомата четыре миллиона рублей за час

«Второго марта представитель банка обратился с заявлением о том, что в период с 14.00 до 15.00 из банкомата, расположенного по адресу: улица Соколовая, 18/40, неизвестный совершил кражу девяти кассет, в которых, по предварительным данным, находилось около 4 миллионов рублей и 200 евро», — сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Подозреваемому будет грозить до 10 лет лишения свободы.

«Обстоятельства произошедшего, свидетели и очевидцы устанавливаются, назначены необходимые экспертизы», — отметил он.