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10:52 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове вор украл из банкомата четыре миллиона рублей за час

САРАТОВ, 3 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские в Саратове ищут неизвестного, который похитил деньги из банкомата, расположенного в центре города, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

Источник: РИА Новости

«Второго марта представитель банка обратился с заявлением о том, что в период с 14.00 до 15.00 из банкомата, расположенного по адресу: улица Соколовая, 18/40, неизвестный совершил кражу девяти кассет, в которых, по предварительным данным, находилось около 4 миллионов рублей и 200 евро», — сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Подозреваемому будет грозить до 10 лет лишения свободы.

«Обстоятельства произошедшего, свидетели и очевидцы устанавливаются, назначены необходимые экспертизы», — отметил он.

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