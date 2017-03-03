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11:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Глава ОПГ прятался 6 лет от новосибирских полицейских под разными именами

37-летний житель Новосибирска создал вооружённую группировку, которая занималась вооруженными вымогательствами, грабежами и кражами. Всего им удалось украсть около 2 млну рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Глава ОПГ прятался 6 лет от новосибирских полицейских под разными именами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

37-летний житель Новосибирска создал вооружённую группировку, которая занималась вооруженными вымогательствами, грабежами и кражами, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Деятельность банды была пресечена в декабре 2010 года.

«Пятерых ее участников в момент совершения ими очередного разбойного нападения задержали сотрудники управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназа. Главарь банды, которому удалось скрыться, был объявлен в федеральный розыск», — рассказали в полиции.

В январе 2016 года мужчина был задержан в Кемеровской области, где он жил с поддельным паспортом на чужое имя. Подозреваемый был осужден за совершение кражи и помещен в исправительное учреждение. Однако было установлено, что осужденный мужчина отбывает наказание под чужим именем и в действительности является находящимся в федеральном розыске главарем банды. Разыскиваемый на протяжении 6 лет скрывался под разными именами.

Всего в ходе документирования преступлений доказана причастность мужчины к 11 эпизодам преступной деятельности на территории Новосибирска. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 млн рублей.

Организатору вооруженной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ ч. 1 ст. 209 (бандитизм), ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 4 с. 162 (разбой), ч. 3 ст. 163 (вымогательство), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

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