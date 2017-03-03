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10:58 (мск), источник: Новости Перми

В Перми из-за распыления неустановленного газа эвакуировали школу № 19

В Кировском районе Перми в школе № 19 неизвестный распылил из баллончика неустановленный газ. Ученики и работники образовательного учреждения были эвакуированы.

Инцидент случился утром 3 марта, сообщение о правонарушении поступило в полицию в 8:30. В правоохранительных органах сообщили, что предварительно установлен факт распыления из баллончика неустановленного газа. По информации родителя одного из учеников, распыление было сделано из перцового баллончика.

«Директором учебного заведения было принято решение об эвакуации. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили «Новостям Перми» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Кто и зачем распылили газ, пока не известно. Никто не пострадал.

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