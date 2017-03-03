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11:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, один пострадал в ДТП на трассе Ростов — Таганрог

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на трассе Ростов — Таганрог 3 марта.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ранним утром на 63-м километре трассы столкнулись два автомобиля ВАЗ.

По предварительным данным, водитель одной из легковушек не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло ДТП.

В результате аварии один из водителей погиб, другой с травмами доставлен в больницу.

Сообщается, что ДТП стало причиной пробки на трассе.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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