Один человек погиб, один пострадал в ДТП на трассе Ростов — Таганрог

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, ранним утром на 63-м километре трассы столкнулись два автомобиля ВАЗ.

По предварительным данным, водитель одной из легковушек не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло ДТП.

В результате аварии один из водителей погиб, другой с травмами доставлен в больницу.

Сообщается, что ДТП стало причиной пробки на трассе.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.