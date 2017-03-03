Житель Кубани водил автомобиль по правам москвички

При оформлении дорожно-транспортного происшествия водительское удостоверение одного из участников аварии вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности.

В ходе проверок по базе данных ОГИБДД установлено, что водительское удостоверение, предъявленное подозреваемым инспектору ДПС, фактически было выдано жительнице Московской области в 2015 году.

По заключению экспертов изображения на документах выполнены на цветном струйном принтере, а изображения серии и номера не соответствуют нормам Гознака.