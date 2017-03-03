Житель Кубани водил автомобиль по правам москвички
Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемого в использовании подложного водительского удостоверения.
Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемого в использовании подложного водительского удостоверения.
При оформлении
В ходе проверок по базе данных ОГИБДД установлено, что водительское удостоверение, предъявленное подозреваемым инспектору ДПС, фактически было выдано жительнице Московской области в 2015 году.
По заключению экспертов изображения на документах выполнены на цветном струйном принтере, а изображения серии и номера не соответствуют нормам Гознака.
В отделе полиции ранее судимый 30-летний местный житель сознался в подделке водительских прав, сообщает