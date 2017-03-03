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16:20 (мск), источник: Югополис

Житель Кубани водил автомобиль по правам москвички

Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемого в использовании подложного водительского удостоверения.

Источник: Югополис

При оформлении дорожно-транспортного происшествия водительское удостоверение одного из участников аварии вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности.

В ходе проверок по базе данных ОГИБДД установлено, что водительское удостоверение, предъявленное подозреваемым инспектору ДПС, фактически было выдано жительнице Московской области в 2015 году.

По заключению экспертов изображения на документах выполнены на цветном струйном принтере, а изображения серии и номера не соответствуют нормам Гознака.

В отделе полиции ранее судимый 30-летний местный житель сознался в подделке водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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