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12:19 (мск), источник: Калининград.Ru

В Пионерском полиция и МЧС спасли пенсионерку, запертую на балконе

В Пионерском полиция и МЧС выезжали на спасение пенсионерки.

Утром в правоохранительные органы позвонил мужчина и сообщил, что на балконе на четвёртом этаже дома оказалась заперта 79-летняя хозяйка квартиры.

Как выяснилось, пенсионерка вышла подышать свежим воздухом и не заметила, как за ней захлопнулась дверь. «Мобильного телефона при себе у женщины не было, а её дочь уехала на работу в областной центр», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД.

На место происшествия выехал начальник отделения участковых уполномоченных полиции. Майор взобрался на балкон по карнизам и передал одеяло замерзавшей пенсионерке, которая несколько часов находилась на открытом воздухе. «Полицейский успокоил пенсионерку и помог ей дождаться приезда спасателей», — отметили в пресс-службе.

Прибывшие на место специалисты МЧС забрались на балкон и с помощью инструментов открыли дверь. «Благодаря слаженным действиям неравнодушных жителей Пионерского, полицейских и спасателей пожилой женщине удалось избежать переохлаждения», — добавили в полиции.

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