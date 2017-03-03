Пластилин отправил в больницу школьников и учителей: двое в реанимации
Помощь медиков потребовалась семи ученикам и двум педагогам после игры с пластилином на перемене.
Помощь медиков потребовалась семи ученикам и двум педагогам после игры с пластилином на перемене.
КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Семь школьников и два преподавателя гимназии села Бурлэчень Кагульского района получили отравление от резкого запаха пластилина, который принес один из учащихся. Как сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения, в реанимацию районной больницы Кагула помещена 15-летняя школьница и 43-летняя учительница. У них диагностировано острое отравление.
Когда первой ученице стало плохо, ее отвели в медпункт, но сама она идти не смогла, а после потеряла сознание. Затем плохое самочувствие проявилось и у других школьников. После урока резко стало плохо преподавательнице. Она потеряла сознание в коридоре.
В итоге в учебное заведение прибыли две кареты скорой помощи.
«По предварительный данным, пластилин был частью гуманитарной помощи, предоставленной учащемуся представителями одной из религиозных конфессий. Полиции предстоит проверить, получили ли другие дети пластилин из этой партии в подарок», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Центр общественного здоровья в пятницу проверит этот пластилин на наличие токсичных и опасных для здоровья веществ.