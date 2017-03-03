Пластилин отправил в больницу школьников и учителей: двое в реанимации

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Семь школьников и два преподавателя гимназии села Бурлэчень Кагульского района получили отравление от резкого запаха пластилина, который принес один из учащихся. Как сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения, в реанимацию районной больницы Кагула помещена 15-летняя школьница и 43-летняя учительница. У них диагностировано острое отравление.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг утром. Во время перемены между первым и вторым уроком школьники достали пластилин и стали лепить из него фигуры. Через 15 минут они начали задыхаться, кашлять, появилось головокружение и стали неметь конечности.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг утром. Во время перемены между первым и вторым уроком школьники достали пластилин и стали лепить из него фигуры. Через 15 минут они начали задыхаться, кашлять, появилось головокружение и стали неметь конечности.

Когда первой ученице стало плохо, ее отвели в медпункт, но сама она идти не смогла, а после потеряла сознание. Затем плохое самочувствие проявилось и у других школьников. После урока резко стало плохо преподавательнице. Она потеряла сознание в коридоре.

В итоге в учебное заведение прибыли две кареты скорой помощи.

«По предварительный данным, пластилин был частью гуманитарной помощи, предоставленной учащемуся представителями одной из религиозных конфессий. Полиции предстоит проверить, получили ли другие дети пластилин из этой партии в подарок», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Центр общественного здоровья в пятницу проверит этот пластилин на наличие токсичных и опасных для здоровья веществ.