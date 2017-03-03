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12:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе ищут без вести пропавшую 16-летнюю девушку

В Иркутском районе организован розыск без вести пропавшей несовершеннолетней девушки.

Источник: 38.мвд.рф

В Иркутском районе полицейские ищут без вести пропавшую Анну Цыпелмаеву (2000 г. р.), которая 18 февраля 2017 года ушла из дома в пос. Луговом и на 3 марта обратно не вернулась. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с заявлением о пропаже девушки в полицию 23 февраля обратился её отец. Установлено, что она неоднократно уходила из дома, родители не обратились в полицию сразу, т. к. надеялись, что дочь вернётся домой самостоятельно.

На вид пропавшей 16 лет, её рост до 160 см, у неё среднее телосложение, бурятская национальность, лицо овальное, глаза карие, волосы черные ниже плеч. В день исчезновения девушка была одета в пуховик бирюзового цвета, юбку синюю, сапоги и колготки чёрного цвета. В ушах были чёрные серьги. При себе имела сотовый телефон и чёрную женскую сумку.

Поисками девушки заняты сотрудники уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и наружные экипажи полиции. Они обследуют местность, прилегающую к дому пропавшей, дома и дворы, организованы опросы родственников, друзей и знакомых девочки.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождении Анны Цыпелмаевой, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев), 8 (3952) 212626 (дежурная часть ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское»).

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