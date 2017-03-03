В Иркутском районе ищут без вести пропавшую 16-летнюю девушку
В Иркутском районе организован розыск без вести пропавшей несовершеннолетней девушки.
В Иркутском районе организован розыск без вести пропавшей несовершеннолетней девушки.
В Иркутском районе полицейские ищут без вести пропавшую Анну Цыпелмаеву (2000 г. р.), которая 18 февраля 2017 года ушла из дома в пос. Луговом и на 3 марта обратно не вернулась. Как сообщает
На вид пропавшей 16 лет, её рост до 160 см, у неё среднее телосложение, бурятская национальность, лицо овальное, глаза карие, волосы черные ниже плеч. В день исчезновения девушка была одета в пуховик бирюзового цвета, юбку синюю, сапоги и колготки чёрного цвета. В ушах были чёрные серьги. При себе имела сотовый телефон и чёрную женскую сумку.
Поисками девушки заняты сотрудники уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и наружные экипажи полиции. Они обследуют местность, прилегающую к дому пропавшей, дома и дворы, организованы опросы родственников, друзей и знакомых девочки.
Граждан,