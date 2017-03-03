Девочек-подростков, сбежавших из приюта в Южноуральске, ищут уже месяц

Полицейские просят граждан обратить внимание на фото и данные двух девочек, которых ищут уже месяц, — подруги 12 и 13 сбежали из приюта в Южноуральске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В начале февраля 2017 года утром воспитанницы МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 13-летняя Дарья Койнова и 12-летняя Карина Иваненко самовольно ушли с уроков в средней коррекционной школе № 2 и до настоящего времени не вернулись. Ранее девочки неоднократно уходили из учреждения. Они могут находиться как на территории Челябинской области, так и за ее пределами.