Девочек-подростков, сбежавших из приюта в Южноуральске, ищут уже месяц
Две подружки 12 и 13 лет ушли с уроков и до сих пор не вернулись.
Две подружки 12 и 13 лет ушли с уроков и до сих пор не вернулись.
Полицейские просят граждан обратить внимание на фото и данные двух девочек, которых ищут уже месяц, — подруги 12 и 13 сбежали из приюта в Южноуральске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В начале февраля 2017 года утром воспитанницы МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 13-летняя Дарья Койнова и 12-летняя Карина Иваненко самовольно ушли с уроков в средней коррекционной школе № 2 и до настоящего времени не вернулись. Ранее девочки неоднократно уходили из учреждения. Они могут находиться как на территории Челябинской области, так и за ее пределами.
Всех, кто располагает
Приметы Дарьи Койновой: рост около 165 см, вес 68 кг, плотного телосложения, глаза серые, волосы до плеч, окрашенные в черный цвет, чаще всего распущенные. На лице справа у носа родинка. Была одета в демисезонную укороченную куртку на молнии,
Приметы Карины Иваненко: рост 153 см, вес около 50 кг, глаза