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12:05 (мск), источник: Югополис

Из краснодарской школы из-за подозрительного предмета эвакуировали учеников

ЧП произошло 3 марта в школе № 14 на ул. Волжской.

Источник: Югополис

Как рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару, 3 марта в 10.16 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в школе № 14 обнаружен подозрительный предмет.

На место происшествия выехала группа немедленного реагирования, Ученики и учителя покинули здание школы. Выяснилось, что предмет, отдаленно напоминающий боеприпас, в парке «Солнечный остров» нашли и принесли в школу старшеклассники.

В школе работает оперативная группа. Занятия возобновлены.

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