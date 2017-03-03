Из краснодарской школы из-за подозрительного предмета эвакуировали учеников

Как рассказал «Югополису» Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару, 3 марта в 10.16 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в школе № 14 обнаружен подозрительный предмет.

На место происшествия выехала группа немедленного реагирования, Ученики и учителя покинули здание школы. Выяснилось, что предмет, отдаленно напоминающий боеприпас, в парке «Солнечный остров» нашли и принесли в школу старшеклассники.

В школе работает оперативная группа. Занятия возобновлены.