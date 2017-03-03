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12:47 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ограбили дом под угрозой сувенирного пистолета

Подозреваемые на рассвете пробрались к пенсионеру.

В четверг, 2 марта, в отдел полиции Воронежа обратился 77-летний мужчина. Он заявил, что на него напали разбойники.

Оказалось, что с 5:00 до :00 в частный дом на улице 1-й Пожарный проезд пробрались двое неизвестных. Они стали угрожать хозяину оружием, избили его и похитили у него 750 рублей и набор посуды. После этого они скрылись.

Полицейские смогли оперативно установить личности подозреваемых. Парней 19 и 29 лет задержали при попытке скрыться на территории Железнодорожного района.

«У подозреваемых изъяли макет сувенирного пистолета, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Они полностью признали свою вину и пояснили, что им требовались деньги на личные нужды».

По факту ЧП возбудили дело за грабеж (ч.2, ст. 162 УК РФ).

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