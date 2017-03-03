В Воронеже ограбили дом под угрозой сувенирного пистолета
Подозреваемые на рассвете пробрались к пенсионеру.
Подозреваемые на рассвете пробрались к пенсионеру.
В четверг, 2 марта, в отдел полиции Воронежа обратился 77-летний мужчина. Он заявил, что на него напали разбойники.
Оказалось, что с 5:00 до :00 в частный дом на улице 1-й Пожарный проезд пробрались двое неизвестных. Они стали угрожать хозяину оружием, избили его и похитили у него 750 рублей и набор посуды. После этого они скрылись.
Полицейские смогли оперативно установить личности подозреваемых. Парней 19 и 29 лет задержали при попытке скрыться на территории Железнодорожного района.
«У подозреваемых изъяли макет сувенирного пистолета, — рассказали в
По факту ЧП возбудили дело за грабеж (ч.2, ст. 162 УК РФ).