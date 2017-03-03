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12:04 (мск), источник: РИА Новости

В ратуше немецкого Гаггенау ищут бомбу

БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция немецкого города Гаггенау, где власти в четверг отменили выступление главы Минюста Турции, осматривает здание ратуши из-за сообщения о заложенной в нем бомбе, сообщил в пятницу сообщил телеканал n-tv cо.

Сообщение было отправлено с мобильного телефона, полиция пытается установить его владельца. Звонивший прямо связал сообщение о бомбе с отменой выступления турецкого министра, сообщает телеканал N24 со ссылкой на представителя городских властей. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Ранее власти города Гаггенау (Gaggenau) в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Отношения между Берлином и Анкарой вновь обострились после ареста в понедельник Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободы СМИ.

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