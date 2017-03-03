В ратуше немецкого Гаггенау ищут бомбу
БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция немецкого города Гаггенау, где власти в четверг отменили выступление главы Минюста Турции, осматривает здание ратуши
БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция немецкого города Гаггенау, где власти в четверг отменили выступление главы Минюста Турции, осматривает здание ратуши
Сообщение было отправлено с мобильного телефона, полиция пытается установить его владельца. Звонивший прямо связал сообщение о бомбе с отменой выступления турецкого министра, сообщает телеканал N24 со ссылкой на представителя городских властей. Полиция пока не подтверждает эту информацию.
Ранее власти города Гаггенау (Gaggenau) в федеральной земле
Отношения между Берлином и Анкарой вновь обострились после ареста в понедельник Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободы СМИ.