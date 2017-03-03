В ратуше немецкого Гаггенау ищут бомбу

Сообщение было отправлено с мобильного телефона, полиция пытается установить его владельца. Звонивший прямо связал сообщение о бомбе с отменой выступления турецкого министра, сообщает телеканал N24 со ссылкой на представителя городских властей. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Ранее власти города Гаггенау (Gaggenau) в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.