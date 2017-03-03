В Уфе житель Казахстана ранил трех полицейских в ходе антинаркотического рейда

Известно, что 17 июня 2016 года в ходе рейда по выявлению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ сотрудники полиции заметили возле дома на Большой Шелководной улице подозрительного мужчину. На просьбу предъявить документы, он несколько раз ударил оперативников ножницами и сбежал с места происшествия. Как оказалось, он был в состоянии наркотического опьянения.

Спустя несколько дней его задержали. При обыске квартиры обнаружили наркотическое средство. Суд назначил ему наказание в виде 2,2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.