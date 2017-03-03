Сын экс-главы Минюста РТ, осужденный за хищение 47 млн рублей, вышел на свободу

— Сын уже дома, все хорошо. Я его еще не видел, увижу после обеда, — сказал Мидхат Курманов.

Напомним, Ильдара Курманова признали виновным в том, что с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года через ООО «СЭМ» своей матери похитил 47 млн руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства гипермаркета в Казани. По версии следствия, он пообещал российским представителям французской фирмы получить нормальные и недорогие техусловия и помочь со строительством, но обязательства не выполнил, а «СЭМ» якобы преднамеренно обанкротил. Суд признал Курманова виновным в совершении преступлений по статьям «мошенничество». Приговором суда Курманову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

26 сентября прошлого года Верховный суд РТ смягчил приговор до трех лет в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана отменил решение Приволжского райсуда Казани об условно-досрочном освобождении сына экс-министра юстиции Татарстана Ильдара Курманова.

Отмечается, в будущем защита намерена добиться полного оправдания Ильдара Курманова.