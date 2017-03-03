В Слуцком районе столкнулись грузовики: три человека в больнице

«ДТП произошло 2 марта около 9 утра вблизи деревни Молотково Слуцкого района. 25-летний водитель, двигаясь на автомобиле “Мерседес-Бенц Атего” в направлении Слуцка, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На встречной “Мерседес” столкнулся с грузовиком ГАЗ-5204 под управлением 59-летнего водителя. В результате были госпитализированы водитель и двое пассажиров ГАЗа. По факту ДТП проводятся проверка», — отметили в ГАИ.

За сутки в Минской области произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли, 5 получили травмы.