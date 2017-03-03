«Астана Экспо»: Нам все равно, кто виноват в обрушении

По словам директора департамента по связям с общественностью Сергея Куянова, компании «все равно, кто виноват» — главное, чтобы объект сдали вовремя и в соответствии с требованиями, в том числе и с требованиями по безопасности.

В НК «Астана Экспо-2017» рассказали об официальной позиции компании по поводу обрушения металлической конструкции в ноябре 2016 года, пишет BNews.kz.

Он отметил, что те выводы, которые были сделаны ранее — это не выводы специалистов НК «Астана ЭКСПО — 2017», это выводы членов комиссии, то есть экспертов.

«На данный момент у нас нет никаких причин сомневаться в выводах комиссии, которые мы озвучивали в декабре 2016 года. Более того, национальная компания по поводу этих инцидентов никаких убытков не несет», — заявил Куянов.

По его словам, кто бы ни был признан виновным в этом инциденте, в любом случае подрядчик, то есть компания BI Group, обязана по своим контрактным обязательствам сдать объект, полностью соответствующий всем требованиям.

Куянов также добавил, что после этого инцидента на других аналогичных конструкциях в выставочном комплексе были приняты дополнительные меры по укреплению, и на сегодняшний день нет никаких сомнений о безопасности всего комплекса.

«Как вы знаете, министр внутренних дел высказал свою точку зрения по поводу инцидента, произошедшего 16 ноября 2016 года, и к нам вчера поступало очень много звонков от журналистов с просьбой прокомментировать и узнать, изменилась ли официальная позиция компании по этому поводу», — дополнил руководитель департамента.

Также представитель НК «Астана Экспо-2017» прокомментировал ситуацию о распространившихся в соцсетях фотографиях, на которых видны дефекты свай, которые были закреплены сваркой.

«Сейчас некогда этим заниматься, работы много, до выставки осталось 99 дней, да и смысла нет искать этих людей. Все эти фотографии это — фейк, однозначно», — подытожил Куянов.

Напомним, 2 марта министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что причиной обрушения декоративной конструкции на выставке ЭКСПО стала неправильная работа сварщиков.