Названы причины провалов на развязке по дороге в Солнечный

Развязку в районе Бадалыка построили, не учтя расположение водоснабжающих коммуникаций. Такой ответ инженера коммунальной службы опубликовали 3 марта представители Красноярского регионального отделения ФАР России.

Напомним, еще в июне прошлого года на дороге из микрорайона Солнечный в микрорайон Северный в Красноярске, районе деревни Бадалык, образовался провал. Ранее этот участок ремонтировали в 2013 году, а первые недочеты были замечены в 2015-м. В конце прошлого года на запрос общественников в департаменте городского хозяйства Красноярска ответили, что причиной разрушения стали проходящие под развязкой сети. Для ликвидации аварий на них коммунальщики уже вскрывали дорожное покрытие, но провалы образовались вновь.

В водоснабжающей организации пояснили, что при строительстве развязки с ними никто не посоветовался, несмотря на наличие сетей водоснабжения на данном участке.

«Проект строительства дорожной развязки ООО “КрасКом” на согласование не представлялся. В ходе строительства нарушены требования, в соответствии с которыми прокладку водопроводов под автомобильными дорогами следует проводить только в футлярах», — пояснил главный инженер коммунальной службы Геннадий Кадушкин.

В итоге при строительстве дороги водоводы, снабжающие питьевой водой новые районы Солнечного, Сухую Балку, а также поселки Нанжуль-Солнечный и Бадалык, проложенные еще в 70-е годы, оказались «погребены» под несколькими метрами грунта без использования футляров.

Кроме этого, в ответе говорится, что на объекте не предусмотрена система отвода ливневых и паводковых вод, а старую, по которой вода отводилась от стоящих в низине домов мкрн Солнечный в сторону деревни Бадалык, перекрыли новой развязкой. Коммунальщики осенью прошлого года уже привлекались к откачке ливневых вод.

«В связи с вышеизложенным считаем необходимым работы по строительству транспортной развязки выполнить в соответствии с требованиями нормативной документации, а все вопросы, связанные с разрушением откосов автодороги, затоплением жилой застройки деревни Бадалык и т.п., направлять в адрес департамента горхозяйства администрации Красноярска и МКУ “УДИБ”», — ответили на претензии в «КрасКоме».