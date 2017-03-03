Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Имя влияет на внешность и поведение
Как правильно расставить мебель в гостиной
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Первое видео с выжившим во втором ДТП Караченцовым попало в сеть
Черную дыру огромных масштабов обнаружили ученые
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
13:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Слюдянке возбуждено уголовное дело из-за катания людей на опасном аттракционе

В Слюдянке возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который в декабре 2016 года оказывал услуги по перевозке пассажиров на аттракционе «Зимний банан», не отвечающие требованиям безопасности.

Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, установлено, что конструкция аттракциона цеплялась к снегоходу с помощью веревки, что категорически не допустимо, т.к. является нарушением правил дорожного движения и требований безопасности при эксплуатации снегоходов. В результате катания аттракцион перевернулся, находившаяся на нём женщина упала и сломала руку.

Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СК РФ по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Поветкин отстранен от боев на неопределенный срок
ДНР объявляет торговую блокаду Киеву
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как взыскать деньги с непунктуального застройщика
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь