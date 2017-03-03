В Слюдянке возбуждено уголовное дело из-за катания людей на опасном аттракционе

Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, установлено, что конструкция аттракциона цеплялась к снегоходу с помощью веревки, что категорически не допустимо, т.к. является нарушением правил дорожного движения и требований безопасности при эксплуатации снегоходов. В результате катания аттракцион перевернулся, находившаяся на нём женщина упала и сломала руку.

Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СК РФ по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).