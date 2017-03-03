В Батайске автоледи на дорогом внедорожнике врезалась в детскую площадку

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла на улице Ленина.

30-летняя водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» не справилась с управлением, снесла несколько деревьев и ограждение площадки.

По данным правоохранителей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.