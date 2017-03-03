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16:52 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Батайске автоледи на дорогом внедорожнике врезалась в детскую площадку

В Батайске в четыре часа утра автоледи на дорогом внедорожнике врезалась в детскую площадку.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла на улице Ленина.

30-летняя водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» не справилась с управлением, снесла несколько деревьев и ограждение площадки.

По данным правоохранителей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

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