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12:34 (мск), источник: Sputnik.by

Совершивший прыжок в Западную Двину с моста в Новополоцке прооперирован

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Молодой житель Новололоцка, совершивший прыжок с моста в Западную Двину, перенес операцию, сообщают белорусские СМИ.

Источник: Sputnik.by

19-летний учащийся одного из колледжей Витебска спрыгнул с Калининского моста в реку в Новополоцке ночью 28 февраля. Молодому человеку удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Бригада скорой помощи с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местную больницу, где его экстренно прооперировали. Сейчас пациент находится в реанимации.

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Милиция проводит проверку. О версиях случившегося не сообщается.

Это не первый случай в республике, когда молодые люди прыгают с высоты, в частности с мостов. Так, в ноябре прошлого года в Барановичах 19-летний местный житель совершил прыжок на железнодорожные пути. К сожалению, он погиб.

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