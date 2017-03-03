Совершивший прыжок в Западную Двину с моста в Новополоцке прооперирован

19-летний учащийся одного из колледжей Витебска спрыгнул с Калининского моста в реку в Новополоцке ночью 28 февраля. Молодому человеку удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Бригада скорой помощи с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местную больницу, где его экстренно прооперировали. Сейчас пациент находится в реанимации.