Экс-министр сельского хозяйства стал фигурантом уголовного дела

ФСБ возбудила дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова. Он подозревается в присвоении и растрате. Об этом «Новостям Перми» сообщили источники в правоохранительных органах.



Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.