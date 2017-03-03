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14:00 (мск), источник: Новости Перми

Экс-министр сельского хозяйства стал фигурантом уголовного дела

Иван Огородов, который в начале 2017 года покинул пост главы министерства, подозревается в присвоении и растрате. В отношении него проводятся следственные действия.

Источник: Новости Перми

ФСБ возбудила дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова. Он подозревается в присвоении и растрате. Об этом «Новостям Перми» сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.

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