Экс-министр сельского хозяйства стал фигурантом уголовного дела
Иван Огородов, который в начале 2017 года покинул пост главы министерства, подозревается в присвоении и растрате. В отношении него проводятся следственные действия.
Иван Огородов, который в начале 2017 года покинул пост главы министерства, подозревается в присвоении и растрате. В отношении него проводятся следственные действия.
ФСБ возбудила дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова. Он подозревается в присвоении и растрате. Об этом «Новостям Перми» сообщили источники в правоохранительных органах.
Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.