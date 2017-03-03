В Нижнем Новгороде на Автозаводе банда подростков полтора года угоняла машины

Группу несовершеннолетних будут судить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении группы подростков, которые в течении полутора лет угоняли машины на Автозаводе. Об этом NewsNN сообщили в Автозаводском следственном отделе следственного комитета по Нижегородской области.

Всего в деле 18 эпизодов. Молодые люди подозреваются в хищении имущества из автомобилей, кражах и угонах самих машин. Некоторые автомобили подростки угоняли для того, чтобы просто покататься, при этом неоднократно попадали в ДТП и бросали машины.

По делу проходят семеро обвиняемых. Все они несовершеннолетние — от 15 до 17 лет.

«Все они друзья. Выросли неподалеку друг от друга в Автозаводском районе. Это подростки из сложных семей. Они были предоставлены сами себе, поэтому и занимались такими делами», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело передано в суд. Некоторые из обвиняемых написали явку с повинной, поэтому для них возможно смягчение наказания.