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14:07 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде на Автозаводе банда подростков полтора года угоняла машины

По делу проходят семеро обвиняемых. Все они несовершеннолетние — от 15 до 17 лет.

Группу несовершеннолетних будут судить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении группы подростков, которые в течении полутора лет угоняли машины на Автозаводе. Об этом NewsNN сообщили в Автозаводском следственном отделе следственного комитета по Нижегородской области.

Всего в деле 18 эпизодов. Молодые люди подозреваются в хищении имущества из автомобилей, кражах и угонах самих машин. Некоторые автомобили подростки угоняли для того, чтобы просто покататься, при этом неоднократно попадали в ДТП и бросали машины.

По делу проходят семеро обвиняемых. Все они несовершеннолетние — от 15 до 17 лет.

«Все они друзья. Выросли неподалеку друг от друга в Автозаводском районе. Это подростки из сложных семей. Они были предоставлены сами себе, поэтому и занимались такими делами», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело передано в суд. Некоторые из обвиняемых написали явку с повинной, поэтому для них возможно смягчение наказания.

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