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12:40 (мск), источник: 365info.kz

Обманутый супругой мужчина устроил тройное убийство в ВКО

В одном из поселков Глубоковского района Восточно-Казахстанской области мужчина убил любовника супруги и его мать с сожителем.

Источник: 365info.kz

В 2013 году герой жуткой истории начал жить гражданским браком с местной жительницей, передает YK-news.kz. Через некоторое время молодая женщина покинула мужа и ушла жить к его родственнику. Однако отношения не продлились долго, дама вернулась к гражданскому супругу.

При этом вскоре выяснилось, что забыть родственника мужа она никак не могла и регулярно встречалась с ним. Узнав об этом, разгневанный супруг, еще и будучи пьяным, схватил топор и пришел к дому своего оппонента. В первую очередь он зарубил любовника жены, а затем убил его мать и ее сожителя. Позже в суде мужчина сказал, что хотел отомстить только сопернику, но в приступе ярости убил еще двоих. Разрубившего любовный треугольник убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы. Также суд назначил ему принудительное лечение от алкоголизма.

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