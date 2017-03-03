Обманутый супругой мужчина устроил тройное убийство в ВКО

В 2013 году герой жуткой истории начал жить гражданским браком с местной жительницей, передает YK-news. kz. Через некоторое время молодая женщина покинула мужа и ушла жить к его родственнику. Однако отношения не продлились долго, дама вернулась к гражданскому супругу.



При этом вскоре выяснилось, что забыть родственника мужа она никак не могла и регулярно встречалась с ним. Узнав об этом, разгневанный супруг, еще и будучи пьяным, схватил топор и пришел к дому своего оппонента. В первую очередь он зарубил любовника жены, а затем убил его мать и ее сожителя. Позже в суде мужчина сказал, что хотел отомстить только сопернику, но в приступе ярости убил еще двоих. Разрубившего любовный треугольник убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы. Также суд назначил ему принудительное лечение от алкоголизма.