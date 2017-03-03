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16:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Директор завода в Шелехове предстанет перед судом за невыплату зарплаты работникам

Руководитель не выплатила работникам 167 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК РФ по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительная компания Восточно-Сибирского завода железобетонных конструкций», которая задолжала работникам 167 тысяч рублей заработной платы. Уголовное дело направили в суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года директор организации не выплатила заработную плату и иные установленные законом выплаты шести работникам организации на общую сумму 167 тысяч рублей.

«В ходе предварительного расследования задолженность перед работниками была погашена в полном объеме», — отметили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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