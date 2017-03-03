Директор завода в Шелехове предстанет перед судом за невыплату зарплаты работникам
Руководитель не выплатила работникам 167 тысяч рублей.
Руководитель не выплатила работникам 167 тысяч рублей.
Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК РФ по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительная компания
По версии следствия, в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года директор организации не выплатила заработную плату и иные установленные законом выплаты шести работникам организации на общую сумму 167 тысяч рублей.
«В ходе предварительного расследования задолженность перед работниками была погашена в полном объеме», — отметили в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.