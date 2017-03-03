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13:00 (мск), источник: РИА Новости

В Симферополе продлили арест двум обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Киевский районный суд Симферополя продлил на три месяца срок ареста гражданам Украины Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемых в подготовке диверсий и терактов в Крыму, сообщили журналистам в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей (Панову и Захтею, — ред) продлен на три месяца, до 7 июня 2017 года», — сообщили в суде.

В августе прошлого года ФСБ России объявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных, по ее информации, главным управлением разведки минобороны Украины. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу задержаны семь человек.

Задержанный сотрудниками ФСБ России в Крыму Андрей Захтей в Лефортовском суде Москвы.

Как отмечала ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов, который уже дал признательные показания. Арестованного Андрея Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы. Украинские власти отвергают все обвинения и называют случившееся провокацией.

Подозреваемый в подготовке терактов в Крыму Евгений Панов во время допроса.

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