В Симферополе продлили арест двум обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей (Панову и Захтею, — ред) продлен на три месяца, до 7 июня 2017 года», — сообщили в суде.

В августе прошлого года ФСБ России объявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных, по ее информации, главным управлением разведки минобороны Украины. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу задержаны семь человек.

Задержанный сотрудниками ФСБ России в Крыму Андрей Захтей в Лефортовском суде Москвы.

Как отмечала ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов, который уже дал признательные показания. Арестованного Андрея Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы. Украинские власти отвергают все обвинения и называют случившееся провокацией.

Подозреваемый в подготовке терактов в Крыму Евгений Панов во время допроса.