Двух оперативников из Кинель-Черкасского района подозревают в мошенничестве

«По версии следствия, 1 февраля 2017 г. подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение гражданина относительно имеющейся у них возможности не ставить его на диспансерный учет в наркологическом диспансере и потребовали 20 тыс. рублей», — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

После получения денег полицейских задержали сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В СУ СК РФ по Самарской области также сообщают, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.