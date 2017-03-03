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16:46 (мск), источник: Volga News

Двух оперативников из Кинель-Черкасского района подозревают в мошенничестве

Следственный отдел по Отрадному СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух старших оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, подозреваемых в мошенничестве — ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

«По версии следствия, 1 февраля 2017 г. подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение гражданина относительно имеющейся у них возможности не ставить его на диспансерный учет в наркологическом диспансере и потребовали 20 тыс. рублей», — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

После получения денег полицейских задержали сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В СУ СК РФ по Самарской области также сообщают, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

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