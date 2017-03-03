Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Имя влияет на внешность и поведение
Порошенко объявил траур на Украине
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
13:48 (мск), источник: 112.ua

Беспилотник СММ упал у Донецкой фильтровальной станции после звуков выстрелов

Наблюдатели миссии услышали выстрелы из стрелкового оружия.

Источник: 112.ua

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ упал подле Донецкой фильтровальной станции после того, как наблюдатели миссии услышали выстрелы из стрелкового оружия. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

«БПЛА СММ ОБСЕ упал возле ДФС, после того как СММ услышала огонь из стрелкового оружия, несмотря на гарантии безопасности. Недопустимо», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Решение о доставке Насирова в суд или СИЗО будет принято после заключения о его здоровье, - НАБУ
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Поветкин отстранен от боев на неопределенный срок
ДНР объявляет торговую блокаду Киеву
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь