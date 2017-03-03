Беспилотник СММ упал у Донецкой фильтровальной станции после звуков выстрелов
Наблюдатели миссии услышали выстрелы из стрелкового оружия.
Наблюдатели миссии услышали выстрелы из стрелкового оружия.
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ упал подле Донецкой фильтровальной станции после того, как наблюдатели миссии услышали выстрелы из стрелкового оружия. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.
«БПЛА СММ ОБСЕ упал возле ДФС, после того как СММ услышала огонь из стрелкового оружия, несмотря на гарантии безопасности. Недопустимо», — говорится в сообщении.