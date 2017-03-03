Коллекцию краденой техники нашли у вора-рецидивиста в Челябинской области

В Челябинской области поймали серийного вора — по месту жительства мужчины нашли целую коллекцию велосипедов, электроники и квадроцикл, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж задержали ранее судимого мужчину 1984 года рождения.

По месту жительства подозреваемого найдено большое количество имущества, на которое у него нет документов.

Обнаружены мотоцикл, квадроцикл, несколько велосипедов, много электроники.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, опознавшим на фотографиях похищенные вещи, сообщить об этом по телефонам дежурной части: (351) 263−64−13, 265−75−74, 733−12−21 или 02.