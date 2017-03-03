Пьяный омич с ножом набросился на работника супермаркета

Бойцы Росгвардии задержали омича, который пьяным напал на работника супермаркета.

Вчера, 2 марта, около 8 вечера, сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы, заметили бежавшего по улице мужчину с ножом и в окровавленной одежде. Подозрительный мужчина скрылся в одном из подъездов дома по улице 20-ая Линия, силовики последовали за ним и задержали 34-летнего мужчину на пороге одной из квартир.

Росгвардия установила: часом ранее пьяный мужчина отправился в магазин за спиртным. Однако он устроил конфликт в магазине, стал оскорблять и угрожать персоналу и покупателям. Из-за неадекватного поведения дебошира выставили вон из магазина. Разозленный пьяница выместил свой гнев на парковке — отпинал машину Nissan. На звук сигнализации выбежал 19-летний парень, работавший в супермаркете. Конфликт пьяного мужчины и юноши быстро перешел от слов к драке, но вскоре пьяница уступил, а парень вернулся на работу.

Однако мужчина уже строил план мести. Он вернулся к себе домой за ножом, а затем снова пошел в супермаркет. На глаза у посетителей он набросился с ножом на парня. Молодой человек смог увернуться от удара и убежал в подсобное помещение. Разозлившись, что план мести не удался, пьяный омич рукояткой ножа разбил стекло входной двери и поспешил домой.

Сотрудники Росгвардии доставили неадекватного мужчину в дежурную часть полиции. В настоящее время правоохранители проводят проверку.