В Уфе разыскивают пропавшего таксиста Рушана Загидуллина
В Уфе ищут пропавшего без вести Загидуллина Рушана Салаватовича родом из Давлекановского района. На момент пропажи мужчина проживал в Уфе на улице Богдана Хмельницкого 54−39.
В Уфе ищут пропавшего без вести Загидуллина Рушана Салаватовича родом из Давлекановского района. На момент пропажи мужчина проживал в Уфе на улице Богдана Хмельницкого 54−39.
В ночь с 20 на 21 января он вышел в ночную смену такси «Сатурн» в Уфе на автомобиле Деу Нексия г/н У544УУ02 красного цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рушану на вид 20 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, светлые волосы, зеленые глаза. На правой ноге есть шрам от операции от колена до бедра.
Был одет: тряпичная куртка с капюшоном серого цвета, джинсы синего цвета, на ногах бурки мужские серого цвета.
УМВД России по Уфе просит всех, кто обладает