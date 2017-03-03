В Уфе разыскивают пропавшего таксиста Рушана Загидуллина

В ночь с 20 на 21 января он вышел в ночную смену такси «Сатурн» в Уфе на автомобиле Деу Нексия г/н У544УУ02 красного цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рушану на вид 20 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, светлые волосы, зеленые глаза. На правой ноге есть шрам от операции от колена до бедра.