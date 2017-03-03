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16:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Две жительницы Казани отдали мошенникам более 130 тысяч рублей

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Две жительницы Казани стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

23 февраля 79-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ее банковская карта может быть заблокирована. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина лишилась 11 570 рублей. Стражи порядка установили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Московской области.

Еще одной жертвой мошенников стала 29-летняя жительница Советского района. 22 февраля на сайте бесплатных объявлений женщина нашла сообщение о продаже автомобиля и связалась с продавцом. В процессе беседы покупательница согласилась перевести аванс на 2 счета афериста в размере 124 200 рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ущерб от действий аферистов составил более 135 тысяч рублей.

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