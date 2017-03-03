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13:29 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Упала и разбилась насмерть жительница Кубани, танцующая на козырьке 11 этажа дома

Краснодар, 3 марта, KrasnodarMedia. В Новороссийске возле многоэтажки обнаружили тело женщины.

В полицию утром позвонили жители дома, расположенного на Анапском шоссе. Они сообщили о том, что во дворе многоэтажки лежит женщина. По их словам, они видели ее незадолго до этого танцующей на козырьке на высоте 11 этажа, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

По версии следствия, женщина сорвалась вниз и погибла в результате падения.

«Сейчас устанавливается личность погибшей, проводят доследственную проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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