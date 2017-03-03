В Калининграде госпитализировали раненого школьника
В Калининграде полиция проводит проверку по факту инцидента, в результате которого пострадал школьник. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде полиция проводит проверку по факту инцидента, в результате которого пострадал школьник. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Инцидент произошел в четверг. «В полицию поступила информация о госпитализации ребенка, получившего ранение в одной из калининградских школ. На данный момент о состоянии пострадавшего не известно, как и об обстоятельствах произошедшего», — сообщили в
Проводится проверка.