В Калининграде госпитализировали раненого школьника

Инцидент произошел в четверг. «В полицию поступила информация о госпитализации ребенка, получившего ранение в одной из калининградских школ. На данный момент о состоянии пострадавшего не известно, как и об обстоятельствах произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Проводится проверка.